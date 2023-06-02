"Плани миру" Китаю та Бразилії: США виступають проти тимчасового припинення вогню

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати прагнуть не до тимчасового, а "справедливого та тривалого миру" для України. Водночас США готові приєднатися до ініціатив інших країн, якщо ті підтримають територіальну цілісність України та запропонують довготривале рішення війни з Росією.

Блінкен заявив, що Штати разом з Україною та союзниками все ще шукають шлях до консенсусу щодо "довготривалого миру" в Україні. Та Вашингтон заохочуватиме ініціативи й інших країн.

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Що відомо про пошуки миру для України

Ентоні Блінкен повідомив, що якщо Бразилія, Китай чи будь-яка інша країна підтримають територіальну цілісність України, її незалежність та Статут ООН, США готові приєднатися до їхніх ініціатив щодо припинення війни в Україні.

Та держсекретар переконаний, що припинення вогню, яке пропонують у своїх "формулах" Бразилія та Китай, може бути тільки однією складовою досягнення довготривалого миру. Без додаткових кроків воно не лише не допоможе Україні, а й надішле тривожний сигнал агресорам по всьому світу.

Припинення вогню просто заморожує поточні лінії – і дозволяє Путіну консолідувати контроль над територією, яку він захопив, а також відпочити, переозброїтися і повторно атакувати – це не справедливий і міцний мир,

– заявив Блінкен.

Також держсекретар повідомив, що США не припинить військову допомогу Україні. Навпаки, Вашингтон планує допомогти Україні побудувати "армію майбутнього". Він переконаний, що головна умова успішної дипломатії – здатність Києва захистити себе від російської армії.

"Агресивна війна Путіна проти України була стратегічною невдачею", – заявив Блінкен.

Він також заявив, що Росія має понести відповідальність за вторгнення в Україну та виплатити репарації.

Позиція Бразилії щодо війни в Україні

Натомість президент Бразилії Лула да Сілва, що запропонував Україні ще один план миру, зовсім нещодавно визнав Росію агресором. Раніше він пропонував Україні віддати Путіну Крим, аби досягти миру, а під час поїздки до Іспанії заявляв, що "не його" справа говорити, кому належить Донбас. Мовляв, це питання має врегулювати між собою Москва та Київ.

Та нещодавно Лула да Сілва заявив, що "знову підтвердив позицію Бразилії щодо захисту територіальної цілісності України та засудження вторгнення". Бразилія голосувала за відповідні резолюції у Раді безпеки ООН та на Генеральній Асамблеї, проте відмовляється надавати Україні військову допомогу. Раніше Вашингтон звинувачував бразильського президента у "проросійському нейтралітеті".

"Мирна формула" Китаю

А у Китаї, здається, дійшли до консенсусу з Європою – під час нещодавнього візиту до країн ЄС спецпредставник КНР Лі Хуей заявив, що знайшов спільні погляди щодо врегулювання "української кризи" – саме так у Китаї називають війну, розв'язану Росією.

Навесні Лі Хуей відвідав Київ, але згодом стало відомо, що приїздив він не тільки в Україну, але і завітав до Москви. Та все ж спецпредставник заявив, що Китай готовий працювати над досягненням миру в Україні на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН.

Раніше Китай вже пропонував виступити "миротворцем" – за цією формулою Україна та Росія мали припинити вогонь та сісти за стіл переговорів, проте про вивід російських військ з українських територій не мовилося. Не планує Китай також і припиняти співпрацю з країною-агресоркою: зовсім нещодавно КНР та Росія підписали нові економічні угоди.