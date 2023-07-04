Пригожин заговорив про "нові перемоги": які загрози можуть з'явитися від "Вагнера"

Ніяких "нових перемог" вагнерівців не може бути в їхній ситуації. Чергова заява Євгенія Пригожина ніщо інше, як маніпуляція, аби про нього говорили.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Вперше, після невдалого заколоту об'явився головний вагнерівець Євгеній Пригожин. У своєму аудіозверненні він анонсував, що росіяни незабаром стануть свідками нових перемог вагнерівців.

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"На сьогодні, я думаю, що він має обмежений вплив на те, що відбувається. Пригожин не виправдав довіри багатьох, тому що мав шанс, повів цих людей і не скористався ним. Тому я думаю, це заява заради заяви, виключно, щоб привернути увагу", – сказав Олександр Мусієнко.

Невдовзі очільника ПВК "Вагнера" Пригожина можуть замінити. Хто стане новим "топменеджером" цієї компанії поки складно сказати, але кадрові зміни точно відбудуться.

Олександр Мусієнко прокоментував заяву Пригожина щодо "нових перемог": дивіться відео

Цікаве попереду

Вже четвертий день, як вагнерівці за вказівкою Сергія Шойгу мають перепідписувати контракт із російським міністерством оборони.

Я думаю так чи інакше, вони увійдуть під підпорядкування міністерства оборони, а далі все залежатиме від того, яку роль їм обере російське командування. Побачимо, зараз найцікавіше розгортається,

– зазначив Мусієнко.

Також не варто не брати до уваги, що значна кількість вагнерівців все ж може поїхати до "дружньої" Африки. Там у них буде можливість перечекати та побути якомога далі від ФСБ.

Загроза є, але до неї готові

Як зазначив Олександр Мусієнко, загроза для України є, але готуватися до неї почали не вчора. Якщо значна кількість вагнерівців з'явиться в Білорусі, є ймовірність того, що російське керівництво може використати їх, як елемент дестабілізації на тлі українського контрнаступу.

Вже вживаються заходи щодо ще сильнішого зміцнення нашого кордону з Білоруссю, до цього у нас проходили навчання, а до цього там вже відбувалися заходи з укріплення кордону. Це постійний процес,

– наголосив Мусієнко.

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