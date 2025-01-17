Плани Росії та стратегія України: Сирський поговорив із колегами із НАТО

Ситуація на фронті залишається складною, ворог продовжує наступати на східних напрямках. Головнокомандувач ЗСУ розповів НАТО про ймовірні плани Росії.

Олександр Сирський взяв участь у позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис.

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Розповів про стратегію України

Сирський під час засідання поінформував країни НАТО про поточний стан та перспективи розвитку воєнно-стратегічної обстановки на 2025 рік.

Поділився з колегами з Військового комітету НАТО баченням ймовірних планів ворога та нашими кроками з протидії їх реалізації,

– написав він.

Крім цього, Сирський детально зупинився на нашій стратегії. Він наголосив, що наша армія продовжить нарощувати потужності. Також головком подякував НАТО за підтримку та військову допомогу.

За його словами, вдалося розробити спільні процеси, які дозволять покращити ситуацію на фронті.

Також Сирський висловив подяку голові Військового комітету НАТО адміралу Робу Бауеру та привітав його наступника – адмірала Джузеппе Каво Драгоне.