У перемогу на полі бою Путін не вірить: у Зеленського назвали 3 головні ставки Кремля на цю зиму

Росія продовжує зазнавати поразок на полі бою. Тож єдине, що залишається, загнаному у кут ворогові, – тероризувати мирне населення.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, якими будуть плани Кремля на цю зиму. Серед них – продовження масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

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Якими можуть бути плани Путіна на зиму

За словами Подоляка, від кривавого диктатора з Кремля нічого доброго очікувати не варто. Наразі він робить ставки на три моменти, пов'язані з війною проти України.

Почнімо з того, що Росія продовжить обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Таким чином Кремль здійснюватиме геноцидні атаки з метою позбавити мільйони українців світла. Для чого це Путіну? Його мета – спричинити потік біженців з нашої держави, котрі шукатимуть притулку за кордоном.

Наступний момент стосується того, в що Росія вливає мільярди доларів. Мовиться про війну на інформаційному фронті. Цього разу ворог працюватиме над інформаційною кампанією щодо припинення вогню. Мовляв, це єдиний спосіб зупинити війну в Україні. Ясна річ, що цього разу, як і завжди, цього вимагатимуть саме від нашої держави. Сама ж Росія буцімто ні в чому і не винна.

Хай там як, але відповідна інформаційна кампанія буде спрямована як на українців, так і на Захід, який нас підтримує. Таким чином у Кремлі намагатимуться посилити тиск на владу нашої держави, щоб вона якщо не прямо, то бодай опосередковано капітулювала.

Наостанок не минеться без ядерного шантажу. Путін, котрому вже давно нічого втрачати, повернеться до погроз усьому світу. Мовляв, якщо Росія програє у цій війні, то вона використає ядерну зброю.

Звичайно ж, це подаватимуть під соусом захисту Росії від можливого нападу на неї. Тож відповідну атаку диктатор, загнаний у глухий кут, називатиме тим самим превентивним ударом.

Погрози ядерним ударом продовжуються

Напередодні Путін заявив, що Росія буцімто ніколи першою не завдасть ядерного удару. Водночас він зазначив, що ймовірність наближення ядерної війни росте. І з кожним днем вона набирає все більших обертів. Диктатор зазначив, що ядерну зброю Росія готова використати задля захисту. Мовляв, щойно по ній завдадуть удару, то відповідь буде неминучою.

Вирішив він також погратися м'язами. У своєму виступі Путін наголосив, що ядерний арсенал країни-агресорки "більш просунутий і розвинений". Якщо порівнювати з іншими державами з технологічної точки зору.

Хай там що не верзе диктатор, він невпинно погрожує усьому світу ядеркою. І, як завжди, переконує, що це весь світ прагне атакувати Росію. Сама ж країна-агресорка у його хворій уяві лиш обороняється та протистоїть усьому злу навколо.