Реальні бої чи контроль для галочки: що ворог буде робити на Дніпропетровщині

До Дніпропетровської області російським військовим залишається кілька кілометрів. Ворог окупував село Преображенка, наближається до Котлярівки та Троїцького. Однак просуваються окупанти дуже повільно.

Таку думку 24 Каналу висловив координатор групи "Інформаційний спротив", полковник запасу Костянтин Машовець, зауваживши, що це робить малоймовірним прорив ворога в область. В іншому випадку – Кремль використає це для своїх політичних вимог.

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Що ворог буде робити на Дніпропетровщині

Координатор групи "Інформаційний спротив" зазначив, що на кордоні з Дніпропетровщиною росіяни не встигають за своїм "графіком" щодо темпу. Противник планував зайти в цю область до середини квітня цього року.

Можливо, що Кремль використає вхід своїх військ в Дніпропетровську область у прямих переговорах з Україною, щоб обміняти це на вигідні собі пропозиції.

Цілі можуть бути різноманітні. Я б не прив'язувався до конкретних дат, наприклад, 9 травня. Російська армія повзе дуже повільно і криваво, адже має великі втрати. Однак повзе,

– підсумував Машовець.

Наскільки ворог близько до Дніпропетровщини: дивіться карту

До речі, ветеран російсько-української війни та майор запасу Олексій Гетьман повідомив, що спроби вийти до кордону Дніпропетровської області – це винятково політичне завдання, адже адміністративні межі є умовними, а фізичної лінії на полі немає.