Різкий початок: як Саудівська Аравія реагує на заяви Трампа

Дональд Трамп заявив, що має на меті знизити світові ціни на нафту. Він звернувся до влади Саудівської Аравії, щоб там сприяли цьому та збільшили власний видобуток. Проте там, ймовірно, не готові до таких планів президента США, поки Трамп не запропонує щось, чого хочуть саудити.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах, зазначивши, що Саудівська Аравія та основні гравці ОПЕК дають зрозуміти Сполученим Штатами Америки, що вони не служать Трампу. Президенту США, за його словами, варто пам'ятати про інтереси не лише своєї, але є інших країн.

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Початок політики Трампа

Мохаммад Фараджаллах вважає, що Дональд Трамп доволі агресивно розпочав своє президентство, що могло дещо насторожити Саудівську Аравію.

Його заяви шокували арабський світ. Зокрема те, що Трамп пропонував виселити палестинців до Йорданії та Єгипту. Це розчарувало Саудівську Аравію, Катар та Алжир,

– сказав він.

У Ріяді дають зрозуміти, що не лише Сполучені Штати Америки мають певний вплив на геополітику. Саудівська Аравія планує інвестувати 600 мільярдів доларів у США.

Важливо! Нафтова промисловість США та міжнародні виробники виступають проти плану Дональда Трампа щодо збільшення видобутку, оскільки це може знизити ціни та зменшити їхні прибутки. Очільники нафтових компаній США вже натякнули, що не планують нарощувати видобуток, а ОПЕК+ продовжує обмежувати постачання, щоб утримати ринкові ціни.

За словами головного редактора, така суттєва інвестиція означає готовність саудитів співпрацювати з американцями, проте й у США повинні йти на зустріч.

Саудівська Аравія хоче отримати (від США – 24 Канал): перше – гарантії безпеки, якщо раптом розпочнеться війна з Іраном, друге – дозвіл на мирну ядерну програму, третє – озброєння для оборони арабських країн,

– зауважив він.

Чи відмовила Саудівська Аравія Трампу

Фараджаллах підкреслив, що у Саудівській Аравії не проігнорували прохання Трампа щодо зниження цін на нафту та збільшення обсягів видобутку.

Ймовірно, якщо президент США зробить якийсь крок назустріч саудитам, то у Ріяді розпочнуть шукати технічні можливості, які б вплинули на падіння цін.

До кінця березня (2025 року – 24 Канал) будуть розроблені технічні можливості, щоб з квітня починати збільшувати видобуток нафти,

– припустив головний редактор.

Поки у Саудівській Аравії не бачать серйозного аргументу, щоб розпочинати нафтове протистояння з Росією чи Алжиром лише тому, що Трамп цього хоче. Мохаммад Фараджаллах зазначив, якщо ж у США не ігноруватимуть потреби Ріяду, то будь-які домовленості будуть виправдані.