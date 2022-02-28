Плани ворога руйнуються, він все частіше гатить по цивільних об'єктах, – ЗСУ
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Російські військові втрачають наступальний потенціал, а з ним і людське обличчя. Окупанти все частіше відкривають вогонь по цивільних об'єктах.
У Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські окупаційні війська розуміють, що не можуть протидіяти українським захисникам.
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Росіяни все частіше гатять по цивільних об'єктах
Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя,
– наголосили в Генштабі.
Там додали, що по всій смузі наступу фіксують численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права.
Найпоширеніші військові злочини російських окупантів:
- використання зброї проти цивільного населення,
- бомбардування,
- ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, що призвели до руйнування цивільної інфраструктури.
Крім того, противник для прикриття використовує державну символіку і форму Збройних сил, Національної гвардії та Національної поліції.
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