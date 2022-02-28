Плани ворога руйнуються, він все частіше гатить по цивільних об'єктах, – ЗСУ

Російські військові втрачають наступальний потенціал, а з ним і людське обличчя. Окупанти все частіше відкривають вогонь по цивільних об'єктах.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські окупаційні війська розуміють, що не можуть протидіяти українським захисникам.

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Росіяни все частіше гатять по цивільних об'єктах

Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя,

– наголосили в Генштабі.

Там додали, що по всій смузі наступу фіксують численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права.

Найпоширеніші військові злочини російських окупантів:

використання зброї проти цивільного населення,

бомбардування,

ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, що призвели до руйнування цивільної інфраструктури.

Крім того, противник для прикриття використовує державну символіку і форму Збройних сил, Національної гвардії та Національної поліції.

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