Планова ротація: у МЗС пояснили звільнення 6 послів Зеленським

Володимир Зеленський звільнив 6 послів України. У Міністерстві закордонних справ запевнили, що такі зміни відбулись в контексті планової ротації.

Рішення про звільнення посадовців президент підписав з подання міністра закордонних справ. Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Читайте більше Зеленський звільнив 6 послів і представника України в ООН

Чому Зеленський звільнив послів

Речник Ніколенко зазначив, що в українській дипломатичній службі посли працюють в одній країні, як правило, приблизно 5 років. Дехто із звільнених діячів перевищили цей термін у декілька разів.

Процедура звільнення та призначення послів передбачає, що рішення має ухвалити президент після подання ініціативи міністром закордонних справ. Ніколенко наголосив, що правил дотримались.

Також у МЗС висловили вдячність звільненим послам України за їхній професіоналізм та зусилля із захисту національних інтересів. Там наголосили, що вони залишаться частиною дипломатичної служби й будуть зміцнювати міжнародні відносини.

Що відомо про рішення Зеленського

Зеленський 6 квітня 2021 року підписав указ про звільнення послів України в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії, Іраку, Таїланді та Саудівській Аравії. Також президент звільнив представника України в ООН.

Водночас Володимир Зеленський призначив на посаду Постійної представниці України при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Нею стала Євгенія Філіпенко.