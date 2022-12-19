У Київській ОВА назвали дату, коли область може перейти до планових відключень
На Київщині продовжують боротися з наслідками атак по об'єктах енергетичної інфраструктури. Місцева влада повідомила, коли в області знову повернуться до планових відключень.
Ситуація з відключеннями світла усе ще дуже складна. Доводиться боротися не лише з наслідками ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, а й погодними умовами.
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Коли можуть бути планові відключення
Під час телемарафону глава ОВА Олексій Кулеба розповів, коли Київщина зможе перейти до планових відключень світла. За його словами, наразі в регіоні запроваджені аварійні відключення. Без електроенергії залишаються близько 600 тисяч абонентів. Але все може невдовзі змінитися.
Кулеба припустив, що з 20 грудня в області може покращитися ситуація з подачею електроенергії.
Планується, що ми повернемося до планових відключень десь на вівторок,
– сказав він.
Зауважимо, що відповідну тезу він озвучив до того, як російські військові здійснили чергову масовану атаку дронами по Києву. Тож не виключено, що цей оптимістичний прогноз не вдасться втілити в життя. І до цього варто бути готовими.
Атака дронами-камікадзе 19 грудня
- Російські військові упродовж ночі проти 19 грудня атакували Київ іранськими безпілотниками. Близько 03:15 надійшло перше повідомлення про влучання дроном на Київщині. Після 4 ранку з'явилися відомості про ще одну хвилю атак "Шахідами".
- Пів на 5 ранку інформацію підтвердив глава Київської ОВА Олексій Кулеба. Він зазначив, що в області та столиці працює ППО.
- Уже зранку мер Києва Віталій Кличко розповів, що кілька вибухів пролунали у Шевченківському та Солом'янському районах столиці. За його словами, на місцях уже працюють відповідні служби.
- Невдовзі у КМВА повідомили про те, що Київ витримав кілька хвиль атак дронами-камікадзе. Відомо, що у повітряному просторі над столицею зафіксували понад 20 БпЛА, з яких 15 вдалося збити.
- Глава КМВА Сергій Попко зазначив, що зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки атаки уже ліквідовують аварійні служби.
- Згодом глава ОВА Олексій Кулеба повідомив про постраждалих. За попередньою інформацією, мовиться про двох осіб, яким надають необхідну медичну допомогу.