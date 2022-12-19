У Київській ОВА назвали дату, коли область може перейти до планових відключень

На Київщині продовжують боротися з наслідками атак по об'єктах енергетичної інфраструктури. Місцева влада повідомила, коли в області знову повернуться до планових відключень.

Ситуація з відключеннями світла усе ще дуже складна. Доводиться боротися не лише з наслідками ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, а й погодними умовами.

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Коли можуть бути планові відключення

Під час телемарафону глава ОВА Олексій Кулеба розповів, коли Київщина зможе перейти до планових відключень світла. За його словами, наразі в регіоні запроваджені аварійні відключення. Без електроенергії залишаються близько 600 тисяч абонентів. Але все може невдовзі змінитися.

Кулеба припустив, що з 20 грудня в області може покращитися ситуація з подачею електроенергії.

Планується, що ми повернемося до планових відключень десь на вівторок,

– сказав він.

Зауважимо, що відповідну тезу він озвучив до того, як російські військові здійснили чергову масовану атаку дронами по Києву. Тож не виключено, що цей оптимістичний прогноз не вдасться втілити в життя. І до цього варто бути готовими.

Атака дронами-камікадзе 19 грудня