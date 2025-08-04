СБУ запобігла теракту у самому центрі Дніпра – затримано російську агентку, яка мала підірвати будівлю одного з правоохоронних органів. Жінку завербували через Telegram, а вибухівку вона дістала зі схрону в Павлограді.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на СБУ. Російська агентка планувала підірвати будівлю одного з правоохоронних органів у самому центрі міста.

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У Дніпрі затримали ворожу агентку

29-річну мешканку Вінниці, яка мала наркотичну залежність, завербували через Telegram, коли вона шукала "легкі гроші". Після вербування росіяни відправили її до Павлограда, де вона забрала зі схованки саморобний вибуховий пристрій. Далі жінку направили до Дніпра для підготовки теракту.

У місті вона мала провести дорозвідку об’єкта, де планувався вибух, і сховати вибухівку неподалік. Сам теракт мав здійснити інший виконавець за наданими координатами.

Втім, СБУ спрацювала на випередження – спецпризначенці вчасно знешкодили вибухівку та затримали агентку на блокпосту, коли вона намагалася втекти до Одеси.

Жінці повідомили про підозру за статтями про підготовку теракту. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У СБУ нагадали, що це вже не перший зірваний теракт на Дніпропетровщині за останній місяць.