Бійки, кров і підпали: в МВС розкрили план масових заворушень у Києві та областях

В Україні затримали групу людей, які планували масові заворушення. 31 січня у Києві хотіли влаштувати сутички під Офісом Президента, участь у яких мали взяти 5 тисяч осіб.

Деталі розповіли на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Нацполіції Ігор Клименко. Про сам факт затримання повідомили напередодні, проте без жодних деталей.

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В Києві затримали групу зловмисників

Глава МВС зазначив, що одним зі способів ведення гібридної війни є організація масових проплачених мітингів.

Вчора в Києві затримали групу осіб, яка планувала масові заворушення в центрі Києва. Кількість таких осіб планували зібрати до 5 тисяч, з яких півтори тисячі складали так звані "тітушки",

– розповів Монастирський.

Саме "тітушки" мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Міністр каже, що мала "обов'язково пролитись кров і застосуватись насилля". Зловмисники планували палити шини та застосовувати вогнегасники.

Такі заворушення мали організувати в областях, близьких до Росії

Після акції в столиці, заворушення мали "перекинутись" на області, що наближені з Росією. Мовиться про Сумську, Чернігівську та Полтавську області.

Поліція продемонструвала відео, на якому – організатори заворушень

Керівник Нацполіції Ігор Клименко наголосив, що організаторів затримали 30 січня. Саме масове заворушення мало стартувати вранці 31 січня біля Офісу Президента.

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На брифінгу продемонстрували відео, на якому зловмисники на приховану камеру обговорюють підвіз шин та людей на акції, а також організацію "товкучки".

Ваше завдання – наростити градус зіткнень. Друге – точно є замовлення, є плани, друга акція вже буде у лютому,

– говорить голос на відео.

Клименко наголосив, що лише вранці 31 січня анонсували акцію начебто на 500 осіб, аби до справжньої кількості заворушників не була готова ані поліція, ані Нацгвардія.

Інвентар для масових заворушень / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

В організаторів був свій "прейскурант"

Організатори, наголосив Клименко, мали свій прейскурант, так за участь у так званому "мітингу" мали платити по 800 гривень, а "тітушкам" – трохи більше – по 1200. Додаткову "касу" виділили навіть на штрафи – які доведеться платити у випадку затримання.

! Організатори отримали лише авансу. Зараз поліція вивчає, як ці кошти надійшли на відповідні рахунки.

Поліція вилучила інвентар, який планували застосувати під час заворушень. Мовиться про шини, банери, засоби для радіозв'язку, жилети та навіть бутафорську кров.

Який мав бути сценарій заворушень:

Спочатку мали виступати спікери, яких раніше спеціально відібрали.

Вони мали сформувати ініціативну групу начебто для зустрічі з представниками ОП.

Після цього "тітушки" мали підігрівати ситуацію.

Від спікера мали прозвучати кодові слова.

Це був би сигнал до старту сутичок з правоохоронцями.

Проти поліції мали використовувати вогнегасники та димові шашки.

Під час сутичок мали облити актора "бутафорською кров'ю", а надавати допомогу мали псевдомедики.

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Головна мета – дестабілізація ситуації

Головною метою була дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні, дискредитація органів влади та створення суспільного резонансу не лише у вітчизняному медіапросторі,

– зауважив Клименко.

Організатору та помічнику готують повідомлення про підозру. Клопотатимуть про запобіжний захід – безальтернативне взяття під варту. Голова Нацполіції зауважив, що організаторів та спонсорів злочину розшукують. Проте вже видно, кому вигідна така дестабілізація ситуації в країні.

Що відомо про затриманих Затримано двоє громадян України. Їхня причетність до спецслужб Росії та незаконних збройних формувань перевіряється.

Організатори також мали обізнаність з роботою правоохоронних органів. Спільників розшукують.

Заворушники планували прикритись гаслами про "наступ на Донбас"

У поліції розповіли, що провокації мали відбуватися під гаслами "Наступ на Крим та республіки бойовиків" та "Війна до перемоги". Далі "активісти" мали говорити про тарифи та невиконання обіцянок владою.

Дивіться брифінг щодо організації масових заворушень:

На початку 2022 року в Україні – масові псевдозамінування: