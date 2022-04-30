Планував "здати" місто та надавав окупантам допомогу: затримали голову громади на Сумщині

30 квітня 2022 , 05:16
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Джерело:

Офіс Генпрокурора

Українські правоохоронці продовжують викривати колаборантів, які допомагали російським окупантам чинити їхні злочини. Зокрема, на Сумщині затримали голову громади, котрий планував "здати" місто.

Зловмиснику невдовзі повідомлять про підозру. Наразі триває досудове розслідування.

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Голова громади хотів "здати" місто загарбникам

Голову Середино-Будської територіальної громади затримали за державну зраду. За даними слідства, він допомагав російським окупантам коїти їхні звірства проти українців.

Зокрема, зловмисник передавав представникам ФСБ інформацію про переміщення ЗСУ та види їхнього озброєння. Під час окупації посадовець планував "здати" місто ворогу та наказав прибрати блокпост на в'їзді у населений пункт.

Невдовзі колаборанту оголосять підозру та оберуть запобіжний захід. Зловмисника викрила СБУ спільно з прокуратурою Сумської області.


Голову громади підозрюють у держзраді / Фото Офісу Генпрокурора

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Автор: Ольга Котів