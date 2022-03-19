Плануємо сьогодні доставити 14 фур гуманітарної допомоги до Херсону, – Верещук
Міністерка Ірина Верещук вийшла на ранковий брифінг 19 березня. Під час нього вона озвучила про роботу нових гуманітарних коридорів.
Зокрема, зазначила Ірина Верещук, запрацює 10 гуманітарних коридорів в Україні. Як передає 24 канал, більшість із них будуть на Київщині та Луганщині.
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Крім евакуації населення відправлятимуть гуманітарні вантажі
Зокрема повідомляється про те, що міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасна спрямують вантажівки з продуктами та медикаментами. Звідти ж намагатимуться вивезти населення.
Дивіться відео брифінгу Ірини Верещук від 19 березня:
Що стосується Херсону, то туди, за словами Ірини Верещук, планують доставити 14 фур гуманітарної допомоги.
Також продукти завезуть і до Бердянська. Зокрема до пунктів перепочинку тих, кому вдалося вибратися з Маріуполя.
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