Чи планується відставка Залужного: Умєров поставив крапку

Упродовж тривалого часу ширяться чутки про те, що чинна влада хоче усунути з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Міністр оборони Рустем Умєров поставив крапку у цьому питанні.

Міністр оборони вирішив поставити крапку на питанні, яке неабияк турбує громадськість. Відповідаючи на питання журналістки Суспільного під час брифінгу, він пояснив, чи планують відправити у відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Чи відправлять Залужного у відставку

Так, у міністра оборони Рустема Умєрова поцікавилися, чи планує він відправити у відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного або командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

Якщо будуть такі питання – повідомлятиму. Термінових таких питань немає. Були перехідні із деякими командувачами. Я завжди питав у Валерія Федоровича, якщо ці перехідні питання щодо деяких людей були, які рекомендації, кого ми можемо (призначити – 24 Канал). Як ви знаєте, ми можемо робити ротацію або перекладати на окрему посаду,

– відповів він.

Він додав, що знає, що питання відставки Залужного "розгойдують" як зсередини, так і ззовні. Умєров зауважив, що регулярно жартує щодо цього питання. Мовляв, "цього разу, хто звільняє тебе?"

Таких питань, як росіяни хочуть, або наші вороги розкачати, немає. Якщо вони будуть – я вийду з цим питанням і розповім. Бачу, дуже багато про це питається суспільство. Хочу зазначити, що все що потрібно для того, щоб перемагати, ми робимо,

– наголосив міністр.

Водночас він констатував, що є п'ятим міністром на цій посаді. І що всі змінюються, натякаючи, що ніхто не сидить на своєму кріслі вічно. Рустем Умєров укотре підкреслив, що робитимуть все, що потрібно для перемоги. І ще раз наголосив, що на сьогодні питання відставки Залужного відсутнє.

Умєров і Залужний привітали воїнів

12 грудня відзначають День Сухопутних військ. Так, Рустем Умєров разом із Валерієм Залужним привітали наших військових і Командувача Сухопутних військ генерала-полковника Олександра Сирського. Крім того, вручили нашим захисникам нагороди.

Міністр оборони зауважив, що командувач ОСУВ "Хортиця" ознайомив їх із ситуацією на Східному напрямку. Також доповів про ключові потреби українських військових, щоб вони могли ефективно знищувати російських загарбників.

Обговорили не лише фронтове забезпечення, а й ключові потреби війська, зокрема, питання підготовки рекрутів і посилення фортифікацій уздовж усієї лінії зіткнення. Рустем Умєров зазначив, що розвиваємо спільний план дій, а також оцінюємо загрози.

Також працюють над посиленням постачання зброї на фронт. А ще запускають виробництво та розширюють можливості закупівель БпЛА – розвідувальних і ударних. За словами Рустема Умєрова, з партнерами перебувають на зв'язку на щоденній основі.