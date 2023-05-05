Тяп-ляп, аби було: як росіяни самі страждають від своєї "суперзброї"

У Бєлгородській області продовжують знаходити розкидані то там, то там, по полях, по лісах, по озерах, по садах, а часом і по Бєлгороду російські плануючі бомби. Як же так вийшло, що це wunderwaffe стало загрозою для самих росіян?

Чергова російська халтура

Насправді нічого дивного в цьому немає. З першого дня, як окупанти почали застосовувати на своїх ФАБ-500 М62 так звані модулі планування та корекції польоту, які потім ще й перейменували, я підкреслював, що це вкрай халтурний продукт з низькою надійністю.

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За період, коли росіяни встигли їх застосувати, зібралося більше подробиць, з чого конкретно складаються ці модулі і чому чергове російське wunderwaffe – це чергове творіння з гною та палиць. Але, для початку, трохи передісторії.

12 березня 2023 року в Куйбишівському районі Донецька на голови місцевих жителів впала бомба ФАБ-500 M62 з російським модулем управління та корекції. Це робить з бомби вільного падіння плануючу. Ось тільки сам модуль під час цього інциденту приземлився за 500 метрів від бомби.

У Росії кілька років розроблявся і випробовувався керований комплекс ракетно-бомбового озброєння модульного типу 9-А-7759 "Гром". Цей блок мав інерційно-супутниковий комплекс із перешкоднозахищеним приймачем СНР ГЛОНАСС та GPS.

Але цей комплекс виявився дуже дорогим та технологічно витратним, тому від нього відмовилися. А ось 2022 року з'явилася необхідність у тому, щоб надати бомбам можливість далекого планування. У контексті відмови від "Грома" почали генерувати кустарні вироби.

Як плануюча бомба стає у росіян вільнопадною

Модуль, який зараз масово "варять" Кулібіни, є дуже примітивною конструкцією з крила, що приводиться в польотне положення після скидання, за допомогою пружинного пристрою, що є під натягом. Стримує пристрій – клямка.

У процесі скидання бомби одночасно проводиться постановка модуля в польотне положення. Тобто розкриття крила і зведення бомби в боєздатний стан. Ось тут починається найцікавіше, а саме ймовірність того, що щось у цьому процесі піде не так.

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По-перше, дуже висока ймовірність того, що клямка на кустарному модулі не відкриється. Отже, крило не приведуть у польотний стан. Тобто плануюча бомба в бойовому режимі стає вільнопадною. Привіт, Бєлгород!

По-друге, під час скидання, якщо навіть все спрацьовує і крило розкривається, через якість матеріалів, з яких росіяни "варять" модулі та кривих розрахунків конструкції, модуль має високу ймовірність розвалитися під час польоту бомби. Це знову робить її вільнопадною.

Річ у тому, що розрахункові можливості модуля виявилися спочатку неправильними. Він відчуває навантаження по вазі, а також аеродинамічні проблеми. Це одна з причин, через яку окупанти починають переходити на використання бомб ФАБ-250. ФАБ-500 дуже важкі для модулів.

Російські поля всіяні бомбами

Ну і по-третє. Приведення бомби в боєготовий стан при скиданні не завжди проходить гладко. Тобто бомба може бути скинута, модуль розкрив крило, але після досягнення цілі бомба не вибухне. Зараз на російських полях чимало розкиданих бомб, у яких не здійнявся підривник.

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Усі ці проблеми були відомі з перших днів застосування модулів на бомбах. Однак модуль настільки дешевий, а бомб у росіян так багато, що їм було начхати на втрату навіть 50% скиданих бомб, адже інші 50% все ж досягають своєї мети. Однак приховати дефективність бомб уже неможливо.

Тим більше вони починають падати на російські міста у найкращих традиціях "самі себе розбомбимо, щоб НАТО боялося". Поки не на житлові будинки, але дуже близько до них. Тому так чи інакше, але зруйновані багатоповерхівки Бахмута відгукнуться в один день/ніч луною в Бєлгороді.