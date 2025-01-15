Буданов розповів, чи хочуть росіяни знову взяти під контроль острів Зміїний

Одним із важливих досягнень ЗСУ у 2022 році було звільнення острова Зміїний. Втім, росіяни і досі мріють повернути над ним контроль.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ГУР Кирила Буданова в етері телемарафону. Втім, наразі окупаційні війська утримуються від захоплення острова, адже розуміють, що не зможуть звідти вибити український гарнізон.

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Чи хочуть росіяни повернути під контроль острів Зміїний

Буданов розповів, що росіяни досі не відмовилися від планів повернути під свій контроль острів Зміїний.

Регулярно завдаючи ракетно-бомбові удари. Кілька разів у нас проходила інформація, ми бачили і підтвердження, з підготовки подібної операції, як ми в свій час проводили (операція зі звільнення Зміїного 2022 року – 24 Канал),

– розповів Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що російські війська вирішили не проводити операцію з повернення Зміїного під свій контроль, адже зрозуміли що вибити український гарнізон з острова – нереально.

Нагадаємо, що раніше WSJ писали, що у день звільнення острова Зміїний шторм перекинув моторний човен бійців ГУР. Через це спецпризначенці провели 28 годин у відкритому морі, залишаючись на гумовому човні з веслами.