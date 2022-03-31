Плата за війну: генерал-майора з Росії виключили з престижної професійної організації

Топового російського військового чиновника в посольстві у Вашингтоні вигнали з асоціації вищих міжнародних військових у столиці США.

Головна причина – військове вторгнення Росії в Україну. Йдеться про російського генерал-майора Євгена Бобкіна.

Зверніть увагу Сили оборони відновили контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка

Російського військового виключили з престижної організації

Це голосування закликав провести Асоціацію аташе з питань оборони військовий аташе з українського посольства. Більшість учасників підтримали виключення з організації російського генерал-майора.

Для нас це було виконання місії. Ми не можемо дозволити їм грати так, як вони хочуть. Ти не можеш мати у своїх лавах представника країни, яка не поважає жодні міжнародні угоди,

– сказав військовий аташе однієї з країн НАТО.

Євген Бобкін – це найвпливовіший російський військовий офіцер на території США. Виключення росіянина з цієї організації немає жодного відношення до офіційної присутності Бобкіна у столиці США.

Це черговий приклад зусиль ізолювати та покарати Росію за її військову агресію проти України. Таємне голосування провели минулого тижня у посольстві Канади. На заході були відсутні представники:

Китаю,

Близького Сходу,

Африки,

майже всіх колишніх республік СРСР (виняток – Казахстан та країни Балтії).

Попри це вдалося отримати необхідну кількість голосів для виключення російського генерал-майора. Приблизно представники 60 країн більшістю голосів підтримали рішення щодо Бобкіна.

Звернення Зеленського за 30 березня: дивитися відео