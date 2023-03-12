Платформа Parimatch заявила про припинення діяльності після санкцій

Рада національної безпеки та оборони наклала санкції на ТОВ "Паріматч". Згодом в компанії заявили про призупинення діяльності через це рішення.

У неділю, 12 березня, у Parimatch заявили, що призупиняють діяльність через санкції РНБО. Разом з тим там пообіцяли, що віддадуть гроші клієнтам.

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Сайт заблоковано

Слід сказати, що Parimatch – це міжнародна букмекерська контора, яка, зокрема, організовує азартні ігри в інтернеті. Роками вона провадила свою діяльність не тільки на території України, а й – Росії та інших державах.

Операційна діяльність компанії припинена. Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано,

– йдеться в офіційному повідомленні Parimatch.