Про це повідомила керівниця проєкту "Підписка на військо", волонтерка Галина Клемпоуз.

Що відомо про досягнення платформи?

"Перший мільйон – це про пряму підтримку від людей до військових частин. Це дає можливість підрозділам швидко реагувати на свої найнагальніші потреби і закривати те, що критично потрібно для виконання бойових завдань, саме зараз. Ми розуміємо, що війна затяжна і рівень підтримки може коливатися. Але цей проєкт – про системність: навіть невеликий внесок дає можливість регулярно дякувати і підтримувати тих, хто нас захищає", – зазначила Галина Клемпоуз.

За її словами, команда проєкту продовжує розвивати платформу, щоб на ній були представлені всі Сили оборони України.

Ми дивимося на це стратегічно: наша мета – щоб на платформі були представлені всі Сили оборони України. Щоб кожна бригада могла говорити про свої потреби, а люди – напряму підтримувати конкретні підрозділи. І щоб підтримка армії перестала бути реакцією на кризу, а стала звичкою – такою ж природною, як будь-яка інша щомісячна підписка,

– розповіла Галина Клемпоуз.

Як зазначив начальник відділення комунікацій 108-ї окремої Кодацької бригади ТрО Руслан Ткачук, ключова перевага платформи "Підписка на військо" в передбачуваності, яка дає можливість планувати потреби і швидше реагувати на ситуацію.

"Ми не медійний підрозділ і не маємо бюджетів на розвиток соцмереж. Тому для нас проєкт "Підписка на військо" став справжньою знахідкою. Тут не потрібно вкладати кошти – достатньо просто розповісти про свій підрозділ. Чесно скажу, я був приємно здивований, коли побачив перші надходження на рахунок. Зараз уже зрозуміло, що це працює – фонд бригади реально наповнюється", – розповів Руслан Ткачук.

Нагадаємо, "Підписка на військо" – це платформа регулярної підтримки підрозділів Сил оборони України. Користувачі можуть обрати конкретну бригаду, визначити суму та періодичність внеску, а всі кошти напряму надходять на офіційні рахунки підрозділів без комісій і посередників.

Долучитися до регулярної підтримки можна на платформі subscribetoarmy.com.