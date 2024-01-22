"Удушення" всього південного плацдарму: що може змінити ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Російські загарбники продовжують спроби витіснити українських військових з плацдарму, який створили на лівому березі Херсонщини. Втім ситуація в окупантів там не надто хороша. Це підтверджують скарги самих бійців, які вони адресують голові міноборони Сєргєю Шойгу.

Окупанти, які перебувають в Кринках, записали жалісливе звернення до Шойгу, у якому розповіли про тиск Збройних Сил України. Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, що ці скарги чітко демонструють весь російський менталітет.

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Чи матиме вплив заява окупантів

Російські загарбники говорять, що незадоволені умовами, у яких їм доводиться воювати, а також кажуть про погане матеріальне забезпечення. Однак ці скарги навряд чи призведуть до серйозних змін та вплинуть на ситуацію на лінії фронту.

Російський солдат має такий специфічний менталітет, що може критикувати, виступати проти свого командування, але коли приходить наказ йти в бій, в основній своїй масі – всі вони в бій ідуть,

– зауважив Петро Черник.

За його словами, змінити ситуацію могло б, наприклад, захоплення у полон бійців всього батальйону, мовиться про приблизно 500 людей, або каскадне обвалення фронту. Доки цього не буде, доти не варто очікувати різких зрушень на Херсонщині.

Важливо не деталізувати, але на лівому березі, ми зуміли витримати тактичну прихованість наших дій. Відсунення артилерійських рубежів окупантів якнайглибше у материк, найперше дозволить видихнути Херсону від артилерійських ударів.

Якщо вдасться створити буферну зону хоча б на 30 кілометрів, тоді наші HIMARS зможуть працювати по логістиці Перекопського перешийка, а це вже удушення в стратегічному сенсі усього південного плацдарму. Ця важка робота триває і поки що не видно її завершення,

– підкреслив Черник.

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