Племінник Арестовича 39 днів був в окупації, бо як лікар не хотів залишати хворих

5 квітня 2022 , 22:27
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Джерело:

фейсбук Олексія Арестовича

Племінник Олексія Арестовича, який працює лікарем, пробув в окупації 39 днів, бо відмовився залишати хворих пацієнтів.

Про це повідомив сам радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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За його словами, племінник з прізвищем "Арестович" 39 днів провів під окупацією. Лише щойно він вийшов на зв’язок.

Прізвища ніколи не питали. А ніхто з хворих та місцевих жителів не здав його, 
– написав Арестович.

До слова, Маріуполь серйозно постраждав внаслідок російських атак, але не скорився ворогу й далі відважно обороняється. Серед захисників міста є й родичі Олексія Арестовича. Саме від них він отримує актуальну інформацію про воєнну обстановку.

Цікаве відео – втрати ворога станом на 5 квітня:

 

Автор: Марія Бондар