Племінницю лідера Ірану заарештували: закликала світ розірвати зв'язки із "кривавим режимом"

В Ірані вже понад два місяці продовжуються протести, а репресивні дії з боку влади лише підживлюють їх. Фаріде Морадхані, племінниця верховного лідера Ірану, підтримала народні протести в країні.

Вона записала відео, де закликала іноземні уряди розірвати всі зв'язки з Тегераном. Брат дівчини повідомив, що 23 листопада її заарештували.

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Закликала припинити підтримувати "кривавий та дітовбивчий режим" Ірану

Племінниця лідера Ірану підтримала протести в країні та записала відеозвернення до іноземних урядів. Вона попросила негайно розірвати зв'язки з Тегераном через насильницьке придушення мирних протестів.

Фаріде Морадхані – правозахисниця, племінниця аятоли Алі Хаменеї, лідера Ірану. Донька Алі Техрані – іранського опозиціонера та релігійного діяча.

Відео Фаріде, де вона виступає проти "кривавого режиму", особливо набуло популярності серед іранців після того, як стало відомо, що дівчину заарештували. Про це розповів її брат Махмуд Морадхані.

Звернення племінниці лідера Ірану до іноземних урядів: дивіться відео

Вільні люди, будьте з нами й скажіть своїм урядам, щоб вони припинили підтримувати цей кривавий та дітовбивчий режим. Цей режим не вірний жодному зі своїх релігійних принципів, не знає ні законів, ні правил, крім сили та спроб утриматися при владі будь-якими методами,

– закликає дівчина у відео.

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Заворушення в Ірані: що відомо

Іранська "поліція моралі" вбила 22-річну Махсу Аміні 17 вересня за "неправильно" одягнений хіджаб. В різних містах країни почалися масштабні протести проти свавілля силовиків та влади.

Народні бунти проти "кривавого режиму" тривають вже більше ніж 2 місяці. За цей час загинули 450 протестувальників, 63 з них – неповнолітні.

Понад 18 тисяч людей заарештували силовики. Про це повідомили іноземні ЗМІ з посиланням на правозахисників.

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