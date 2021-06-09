Що буде з Порошенком через "плівки Медведчука": трансляція Лещенка з Арестовичем та Бігусом

Розслідувачі Bihus.Info оприлюднили 4 частини "плівок Медведчука". Аналізуючи їх, є підозра, що з скандальним проросійським Віктором Медведчуком був пов'язаний Петро Порошенко.

Цю тему обговорить Сергій Лещенко в ефірі програми "Що це було?". До розмови приєднаються спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович та журналіст-розслідувач Денис Бігус.

До теми Медведчук – ворог, який радів зриву обміну полоненими, – журналіст Bihus.Info

До чого тут Порошенко

В одному з випусків Bihus.Info про "плівки Медведчука" мовиться про звільнення кіборга Рахмана – Андрія Гречанова. Плівки нібито доказують те, що 3 із 4 місяців у полоні Рахман провів тільки заради "пафосного відео". Звільнити Рахмана мали нібито для підняття "президентського іміджу" Петра Порошенка.

Також дуже часто Медведчук, спілкуючись з представниками Кремля, казав "наш главный". Є підозра, що мовилось саме про Порошенка.

Про все це – в ефірі. Не пропустіть!

"Що це було?" з Олексієм Арестовичем та Денисом Бігусом: відео

"Плівки Медведчука" від Bihus.Info: що відомо