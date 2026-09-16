Чому "Імператор": в Антикорупційному центрі припустили, чи є в НАБУ плівки проти Кравченка

У мережі обговорюють плівки під кодовою назвою "Імператор", пов'язані з Русланом Кравченком, які можуть розкрити масштабну корупційну схему. Ці записи здатні пролити світло на реальні причини поспішної втечі ексочільника відомства за кордон.

Таку думку 24 Каналу висловила голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, зауваживши, що вона повністю переконана в існуванні відповідних записів антикорупціонерів. Експертка наголосила, що ці матеріали неодмінно будуть оприлюднені та стануть вагомими доказами під час розгляду справи у суді.

Чи є в НАБУ плівки проти Кравченка?

Богуславець процитувала слова підлеглого Кравченка – керівника міжнародного департаменту, який зараз перебуває під вартою у СІЗО. Вона зауважила, що посадовець на записах прямо висловлював захоплення схемами свого керівника.

Процитую, що говорить підлеглий Кравченка: "Чому імператор? Прикольну імперію, значить, корупційну побудував шеф. Хочу так само". От десь будував імперію, десь помилився, але цікаво де. Ну, мабуть, в знаннях Кримінального кодексу,

– підкреслила голова Антикорупційного центру "Межа".

Вона пояснила, що мовиться про цілий спектр правопорушень: від кришування шахрайських кол-центрів і легалізації доходів до недостовірного декларування, участі у злочинній організації та підробки документів для незаконного виїзду за кордон.

НАБУ та САП утримуються від публічних заяв

Юристка підкреслила, що антикорупційні органи діють суворо в межах процесуальних норм, зберігаючи таємницю досудового розслідування. Вони не розголошують деталі, аби не зашкодити слідству та запобігти знищенню речових доказів.

Все правильно робить НАБУ. На відміну від мене, люди, які мають процесуальний статус, мають дотримуватися вимог Кримінально-процесуального кодексу щодо нерозголошення таємниці. Будь-яке розголошення може нашкодити, бо купа речових доказів буде стертих,

– пояснила Богуславець.

За її словами, ексгенпрокурор уже встиг ліквідувати частину доказів перед втечею, потерши листування та змінивши засоби зв'язку. Проте кожна секунда оприлюдненого запису буде детально оцінюватися Вищим антикорупційним судом.

Богуславець припустила, чи мають в НАБУ плівки проти Кравченка: дивіться відео