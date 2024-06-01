Чи можна буде влітку відпочивати на пляжах Одеси та області: Кіпер дав відповідь

У 2023 році в Одесі для відпочивальників відкрили 6 пляжів. Цьогоріч влада планує організувати в області більше таких зон для відпочинку.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що людей не спинити, адже вони хочуть отримати натуральний вітамін у вигляді одеського сонця. Водночас відповідні пляжі дадуть змогу відпочити та оздоровитися військовослужбовцям.

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В Одеській області відкриють 20 пляжів

Олег Кіпер розповів, що минулоріч 6 пляжів мали відповідні умови для відпочинку. Територію регулярно обстежували на наявність вибухових пристроїв, поруч були розміщені бомбосховища та укриття, також моніторилася ситуація щодо можливого підпливу небезпечних предметів.

У 2024 році влада планує відкрити додаткові пляжі в Одесі, а також Одеському та Ізмаїльському районах.

Найближчі дні буде підписана відповідне розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів,

– сказав Кіпер.

Водночас найбільше зон буде відкрито безпосередньо в Одесі, адже там простіше створити безпечні умови для відпочивальників.

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