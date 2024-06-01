Чи можна буде влітку відпочивати на пляжах Одеси та області: Кіпер дав відповідь
У 2023 році в Одесі для відпочивальників відкрили 6 пляжів. Цьогоріч влада планує організувати в області більше таких зон для відпочинку.
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що людей не спинити, адже вони хочуть отримати натуральний вітамін у вигляді одеського сонця. Водночас відповідні пляжі дадуть змогу відпочити та оздоровитися військовослужбовцям.
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В Одеській області відкриють 20 пляжів
Олег Кіпер розповів, що минулоріч 6 пляжів мали відповідні умови для відпочинку. Територію регулярно обстежували на наявність вибухових пристроїв, поруч були розміщені бомбосховища та укриття, також моніторилася ситуація щодо можливого підпливу небезпечних предметів.
У 2024 році влада планує відкрити додаткові пляжі в Одесі, а також Одеському та Ізмаїльському районах.
Найближчі дні буде підписана відповідне розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів,
– сказав Кіпер.
Водночас найбільше зон буде відкрито безпосередньо в Одесі, адже там простіше створити безпечні умови для відпочивальників.
Пляжний сезон у Києві
- Минулого місяця У Києві відбулось засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Місцева адміністрація повідомила, що через дію воєнного стану відкриття пляжного сезону в Києві у 2024 році не буде.
- Окрім цього, у КМДА кажуть, що громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей. Адже у випадку повітряної тривоги неможливо буде безперешкодно і швидко пробиратися до укриттів та сховищ натовпам.
- Проте фахівці виконуватимуть необхідні сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку. Йдеться про прибирання, а також обробка територій від комах.