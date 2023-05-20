Заборона не допомогла: в Одесі люди масово відпочивають на пляжах

20 травня 2023, 21:51
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В Одесі люди масово відпочивають на пляжах. Попри заборону обласної військової адміністрації, на березі моря можна помітити як дорослих, так і дітей.

У місцевих телеграм-каналах опублікували фото та відео, на яких видно, що люди не дослухаються до заборони, пише 24 Канал. Вони відпочивають, попри мінну небезпеку. 

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Що відбувається на одеських пляжах

На кадрах можна помітити людей, які загоряють на березі моря. Деякі навіть ризикують купатись у морі, яке замінували росіяни. 


Люди купаються в Одесі 


На пляжах є навіть маленькі діти 

В Одесі люди вже відпочивають на морі: дивіться відео

Попри мінну небезпеку, деякі відпочивальники купаються: дивіться відео

На пляжах вже помітно розваги під російську музику: дивіться відео

Що відомо про заборону купання в Одесі

  • Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв у квітні, що курортного сезону в Одесі у 2023 році не буде. За його словами, влада не відкриватиме пляжі для публічного доступу, натомість буде розміновувати акваторію Чорного моря.
  • Вже 17 травня керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що військові надали місцевій владі Одеси рекомендації щодо створення місць відпочинку
  • За словами Гуменюк, Чорне море досі заміноване. Тож потрібно уникнути масових скупчень людей. Адже відпочивальників треба забезпечити укриттями, натовпу треба уникнути й у випадку екстреної евакуації. 
  • Варто зазначити, що "Думська", з посиланням на джерело в міській раді Одеси, повідомила, що у місті з червня можуть відкрити два муніципальні пляжі у районі Великого Фонтану. Проте купатись там однаково не дозволять. 

Автор: Діана Квасневська