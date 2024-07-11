Нові місця для порятунку від спеки: в Одесі офіційно відкрили п’ять пляжів

В Одесі зони для оздоровлення та купання поступово доповнюються. В ОВА заявили про офіційне відкриття ще п'яти пляжів у районах Аркадії та Великого Фонтану.

Мовить про так звані "приватні" ділянки, на яких розташовані ресторани, кафе та нічні клуби. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, список відкритих пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

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Які 5 пляжів стануть доступними для відвідувачів

Сьогодні, 11 липня, в Одесі отримали офіційний дозвіл на відкриття ще п’яти відомих пляжів, розташованих у районах Аркадії та Великого Фонтану.

Які пляжі стали доступними для відвідувачів:

"Ітака"

"Ібіца"

"Зебра"

"Паблік"

"Гранд Петін"

Усі вони – це так звані "приватні" ділянки на яких розташовані ресторани, кафе та нічні клуби.

Олег Кіпер зазначив, що список відкритих пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

В ОВА застерегли, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби – перебування людей біля моря заборонено.

До слова, раніше Кіпер заявляв про те, що в Одесі планують відкрити близько 20 пляжів. Зокрема, триває встановлення сіток для того, щоб убезпечити людей від мін.