Плював на цей цирк, – Кива про рішення суду щодо конфіскацію мільйона за жомову яму

Ілля Кива не погоджується з рішенням суду щодо конфіскації доходів від жомової ями на користь держави. Нрдеп каже, що йому плювати, тож збирається подавати апеляцію.

Кива стверджує, що рішення не набуло чинності. Представник ОПЗЖ каже, що "досягне справедливості".

До теми Суд конфіскував 1,2 мільйона гривень прибутку Киви від оренди жомової ями

Для усіх збуджених: плював я на цей цирк! Схаменіться, дане рішення не набуло чинності та буде оскаржено. Ми впевнені у своїй правовій позиції!

– переконує Кива.

Що відомо про конфіскацію мільйона

Напередодні Вищий антикорупційний суд конфіскував 1,25 мільйона гривень прибутку Киви. Ці гроші нардеп отримав за те, що здав у оренду жомову яму.

Спеціальна антикорупційна прокуратура з'ясувала, що чиновник насправді не володів ямою. Мільйон він отримав від передачі її в оренду фіктивному суб'єкту господарювання.



Рішення ВАКС / Фото з телеграм-каналу Киви



Рішення ВАКС / Фото з телеграм-каналу Киви

Кива та жомова яма: що треба знати про справу