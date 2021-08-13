Плював на цей цирк, – Кива про рішення суду щодо конфіскацію мільйона за жомову яму
Джерело:телеграм-канал Іллі Киви
Ілля Кива не погоджується з рішенням суду щодо конфіскації доходів від жомової ями на користь держави. Нрдеп каже, що йому плювати, тож збирається подавати апеляцію.
Кива стверджує, що рішення не набуло чинності. Представник ОПЗЖ каже, що "досягне справедливості".
До теми Суд конфіскував 1,2 мільйона гривень прибутку Киви від оренди жомової ями
Для усіх збуджених: плював я на цей цирк! Схаменіться, дане рішення не набуло чинності та буде оскаржено. Ми впевнені у своїй правовій позиції!
– переконує Кива.
Що відомо про конфіскацію мільйона
Напередодні Вищий антикорупційний суд конфіскував 1,25 мільйона гривень прибутку Киви. Ці гроші нардеп отримав за те, що здав у оренду жомову яму.
Спеціальна антикорупційна прокуратура з'ясувала, що чиновник насправді не володів ямою. Мільйон він отримав від передачі її в оренду фіктивному суб'єкту господарювання.
Рішення ВАКС / Фото з телеграм-каналу Киви
Рішення ВАКС / Фото з телеграм-каналу Киви
Кива та жомова яма: що треба знати про справу
- У декларації за 2019 рік Кива зазначив дохід в 1,2 мільйона гривень від жомової ями, площею 400 квадратних метрів.
- Її начебто використовували для відходів з виробництва цукру.
- Журналісти Bihus.Info вирішили дослідити ці надходження депутата. Вони відвідали місце, де мала б розташовуватись жомова яма. Однак охоронець розповів, що її не використовували за призначенням цілий рік.
- У травні САП звернулась до Вищого антикорупційного суду. Вимагали стягнути з Киви 1,2 мільйона гривень.
- Важливо, що в декларації Киви за 2020 рік жомової ями не було. Слідчі встановили, що Кива, не бувши власником, користувався та розпоряджався ямою.