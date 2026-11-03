"Плювок в обличчя всьому світові": Зеленський відповів на запрошення Путіна приїхати в Москву

На тлі активізації мирних ініціатив російська сторона запрошувала президента України Володимира Зеленського до Москви. На це офіційно відповів сам Зеленський.

Про це український лідер сказав під час спільного з Фрідріхом Мерцом спілкування з журналістами.

Як президент реагує на запрошення?

Зеленський заявив, що наразі немає жодного сенсу запрошувати Володимира Путіна до Києва, так само як і йому їхати до Москви.

"Немає сенсу запрошувати Путіна до Києва, тому що він не приїде… Це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в Москву – це деструктивно. Це просто плювати в обличчя всьому світові, який хоче, щоб війна закінчилася", – висловився глава держави.

Зеленський також прокоментував можливість телефонної розмови з очільником Кремля. "Це буде дуже офіційна суха розмова по телефону", – сказав він.

При цьому президент зазначив, що під час телефонної розмови з російським лідером йому довелося б слухати історичні лекції. Тому, на його думку, їм варто зустрітися особисто й поговорити.

Сам процес зустрічі й переговорів, за словами Зеленського, вимагає зусиль і готовності домовлятися, а також "доводити, де ця сторона неправа, тому що вона агресор".

Коли відбудеться тристороння зустріч України, Росії та США?

10 – 11 листопада в Абу-Дабі відбудуться переговори між Україною та Росією за посередництва США. Сторони обговорять питання післявоєнної безпеки, деескалації, гуманітарні заходи та подальші кроки до миру.

За словами спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, Сполучені Штати виступлять посередником у переговорах на робочому рівні, щоб сприяти реалізації ініціативи очільника Білого дому щодо припинення війни.

До того ж найближчим часом відбудеться зустріч лідерів Європи в Брюсселі. Під час неї порушуватимуться питання гарантій безпеки для України, післявоєнної архітектури безпеки Європи, економічних можливостей для підтримки відбудови України.