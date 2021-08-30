По аеропорту Кабула випустили 5 ракет: Байден наказав посилити захист

По міжнародному аеропорту Кабула 30 серпня випустили щонайменше 5 ракет. Про атаку негайно проінформували Білий дім. Президент Джо Байден наказав посилити захист американських військових.

У Кабулі спрацювала система C-RAM, яка призначена для захисту військ від ракет, артилерії та мінометного обстрілу.

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Наразі повідомлень про жертви немає

Як повідомляють джерела серед американських високопосадовців, жертв, за попередньою інформацією, немає. Поки що головною є версія, що ракетний обстріл здійснили бойовики "ІДІЛ", проте офіційних підтверджень цьому немає.

Байден проінформований про напад

Про ракетний обстріл проінформували президента Джо Байдена. За словами його речниці Джен Псакі, глава Білого дому наказав посилити безпеку американських військових.

Американці здійснили удар по терористу-смертнику

Зазначимо, що 29 серпня у Кабулі американські військові здійснили удар з безпілотника по терористу-смертнику. Він прямував автомобілем в аеропорт.Тим часом бойовики "Талібану" заявили, що 29 серпня ракети вбили дитину. Афганські телеканали повідомили про кількох жертв.

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