По Баришівці на Київщині завдали ракетного удару з "Іскандерів": фото руйнувань
11 березня 2022 , 10:19Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
Росіяни випустили ракети на Баришівку Київської області. За попередньою інформацією, це "Іскандер".
Глава Київської ОДА заявив, що завдали значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду.
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Зокрема, зруйнували 60 квартир. Частково пошкодили 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків.
Попередньо, жертв внаслідок авіаудару немає.
Руйнування у Баришівці / Фото Олексія Кулеби:
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