Росія вдарила по автівці в Херсоні: постраждали 2-місячна дитина та її мати, є загиблий
Джерело:Ігор Клименко
Країна-агресорка продовжує здійснювати злочини проти цивільного населення. Опівдні окупанти в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому перебувало немовля та його рідні.
Родина саме поверталася з медогляду, куди возили 2-місячну дівчинку, коли ворог відкрив вогонь з артилерії. Внаслідок влучання автівка загорілася.
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Дві людини поранені, одна загинула
Двомісячна дитина мінно-вибухового поранення голови. Наразі її госпіталізували. Дівчинка перебуває у стані середньої тяжкості. За життя її 36-річної мами борються лікарі. Жінка перебуває у важкому стані.
Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.
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Херсон перебуває під ворожими ударами
О 14:00 голова Херсонської ОВА Роман Мрочко попередив, що місто обстрілюють з тимчасово окупованого лівого берега.
Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі!,
– закликав Мрочко.
Станом на 14:40 Херсон досі залишається під масованим вогнем російської армії.
Окупанти систематично обстрілюють Херсонщину
- За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників, авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. 1 людина загинула, ще 1 – зазнала поранення.
- 12 листопада ворог, ймовірно з Су-35, вдарив ракетою по науковій бібліотеці імені Олеся Гончара.
- Також того дня зранку через російський обстріл на власному подвір'ї загинув 64-річний чоловік. Він зазнав вибухової травми, несумісної з життям. Дружина загиблого госпіталізована у стані середньої важкості з вибуховою закритою черепно-мозковою травмою, осколковими пораненнями ніг та струсом головного мозку.