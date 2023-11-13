Росія вдарила по автівці в Херсоні: постраждали 2-місячна дитина та її мати, є загиблий

Країна-агресорка продовжує здійснювати злочини проти цивільного населення. Опівдні окупанти в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому перебувало немовля та його рідні.

Родина саме поверталася з медогляду, куди возили 2-місячну дівчинку, коли ворог відкрив вогонь з артилерії. Внаслідок влучання автівка загорілася.

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Дві людини поранені, одна загинула

Двомісячна дитина мінно-вибухового поранення голови. Наразі її госпіталізували. Дівчинка перебуває у стані середньої тяжкості. За життя її 36-річної мами борються лікарі. Жінка перебуває у важкому стані.

Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.

Під звуки спецсигналу ювенальні поліцейські везуть немовля у Херсонську лікарню: відео МВС

Рятувальники гасять автівку, яку охопило полум'я: відео Херсонська ОВА

Херсон перебуває під ворожими ударами

О 14:00 голова Херсонської ОВА Роман Мрочко попередив, що місто обстрілюють з тимчасово окупованого лівого берега.

Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі!,

– закликав Мрочко.

Станом на 14:40 Херсон досі залишається під масованим вогнем російської армії.

Окупанти систематично обстрілюють Херсонщину