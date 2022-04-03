По-хорошому, ми і не повинні були просити зброю, нам мали надати її без прохань, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що західні партнери мали надати Україні зброю без умовлянь. За словами глави держава, партнери розуміють, яке зло прийшло на українську землю.

Зеленський згадав про саміт НАТО 2008 року

Про це Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення до українців. Він згадав про саміт НАТО, який відбувся у квітні 2008 року.

До теми Це могло б врятувати нам життя, – Зеленський про озброєння, яке міг би передати Захід

На саміті в Бухаресті глава РФ Володимир Путін сказав західним лідерам, що "немає такої країни, як Україна". Та, за словами Зеленського, ми доводимо, що така країна була, є та буде.

Президент додав, що Україна не буде ховатися за "сильними світу цього та не буде нікого вмовляти".

Після цього Зеленський сказав, що Україна не повинна була просити про військову допомогу, щоб захиститися від Росії. Зброю мали надати без прохань.

По-хорошому, ми не повинні були й просити про допомогу зброєю, щоб захиститися від цього зла, яке прийшло на нашу землю. Всю необхідну зброю нам і так мали надати – без прохань. Бо й самі прекрасно усвідомлювали, яке зло прийшло і що саме воно принесло із собою,

– резюмував президент.

Дізнайтесь більше – Вечірнє звернення Зеленського за 3 квітня: дивіться відео