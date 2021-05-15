За ніч по Ізраїлю із Сектора Гази випустили 200 ракет: бойовики висунули умови

Ще 30 ракет впали на території Сектора Гази. У місті Беер-Шева госпіталізували 19 людей, вони отримали поранення.

Важливо Обстріли в Секторі Гази: загинули цивільні, серед них – діти

У ЦАХАЛ повідомили, що авіаударом зруйнували офіс глави служби безпеки ХАМАС Тауфіка Абу Наїма. Стверджують, що цю штаб-квартиру використовували для управління військовою інфраструктурою руху. Крім цього, нанесли авіаудари по кількох місцях запусків ракет.

Times of Israel пише, що один з ударів зруйнував триповерховий будинок в таборі для біженців на заході Сектора Гази, загинула сім'я з десяти людей.

Бойовики висунули умови

Ватажок ХАМАС Халед Машаль вночі 15 травня назвав умови, за яких вони готові припинити обстріли: