За ніч по Ізраїлю із Сектора Гази випустили 200 ракет: бойовики висунули умови

Між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС вночі 15 травня продовжувались обстріли у районі Сектора Гази. За інформацією армії, у бік Ізраїлю випустили близько 200 ракет, але 100 з них перехопила система "Залізний купол".
Джерело:Армія оборони Ізраїлю
Ще 30 ракет впали на території Сектора Гази. У місті Беер-Шева госпіталізували 19 людей, вони отримали поранення.
Важливо Обстріли в Секторі Гази: загинули цивільні, серед них – діти
У ЦАХАЛ повідомили, що авіаударом зруйнували офіс глави служби безпеки ХАМАС Тауфіка Абу Наїма. Стверджують, що цю штаб-квартиру використовували для управління військовою інфраструктурою руху. Крім цього, нанесли авіаудари по кількох місцях запусків ракет.
Times of Israel пише, що один з ударів зруйнував триповерховий будинок в таборі для біженців на заході Сектора Гази, загинула сім'я з десяти людей.
Бойовики висунули умови
Ватажок ХАМАС Халед Машаль вночі 15 травня назвав умови, за яких вони готові припинити обстріли:
- ізраїльська влада повинна забезпечити вільний доступ мусульман в мечеть Аль-Акси,
- відмовитися виселяти арабів з району Шейх-Джаррах,
- звільнити затриманих в ході протестів і зіткнень.
Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що відомо
- Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною триває вже сотню років, але у травні 2021 він перейшов в гарячу фазу.
- Річ у тім, що тривали масштабні протести палестинців, які обурились через рішення ізраїльського суду примусове виселяти десятки людей з будинків.
- Відтак 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі.
- 9 травня Верховний суд Ізраїлю відклав ухвалення рішення про виселення палестинців.
- Потім із Сектору Гази 10 травня випустили у бік Ізраїлю сотні ракет. Ізраїль відповідає бомбардуванням території, де перебувають палестинські збройні формування.