Окупанти знову били "Градами" по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини
Джерело:телеграм Валентина Резніченка
росіяни атакували "Гарадами" та "Ураганами" два райони Дніпропетровщини. На щастя, минулося без жертв. Є пошкодження цивільної інфрастурктури.
У Нікополі внаслідок обстрілу пошкодилися 11 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та дитячий садок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
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росіяни атакували два райони Дніпропетровщини
По Нікополю ворог скерував 30 реактивних снарядів по житлових кварталах. Окупанти не лише пошкодили інфраструктуру, а й вивели з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади.
У Криворізькому районі загарбники поцілили по Зеленодольській та Апостолівській громадах з "Ураганів". В інших районах області вночі було спокійно.
Наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини / Фото Валентина Резніченка та Миколи Лукашука
Ворог вночі обстріляв і Харків
У ніч проти 13 серпня росіяни атакували не лише Дніпропетровщину, а й Харків. Вони поцілили по центру Харкова, Немишлянському та Слобідському районах. Мер міста Ігор Терехов показав фото наслідків.
Внаслідок обстрілів пошкоджено коледж, комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, уламками посічено кілька тролейбусів.
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