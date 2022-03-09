По квартирах у Запоріжжі ходять люди, які представляються співробітниками ДСНС – це брехня

В мережі з'явилася інформація, що у Запоріжжі квартирами багатоповерхівок ходять "співробітники ДСНС". Насправді ці люди – шахраї.

У ДСНС наголосили, що їх працівники не ходять квартирами, а залучаються лише для ліквідації надзвичайних подій.

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Наголошуємо, що рятувальники не ходять по домівках та не проводять профілактичні роботи, а тим паче не проводять опитувань,

– наголосили у пресслужбі ДСНС.

Співробітники ДСНС залучаються лише для ліквідації надзвичайних подій.

Якщо ви помітили підозрілих осіб негайно телефонуйте в поліцію за номером "102".

Водночас запоріжців закликають довіряти тільки інформації з перевірених джерел.

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