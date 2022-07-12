По Миколаєву – 24 лунки від "прильотів", але Святий Миколай і ЗСУ нас бережуть, – Кім

Російські військові вночі 12 липня атакували Миколаїв. Глава ОВА Віталій Кім зауважив, що на місцях влучань утворились 24 лунки від ворожих "прильотів".

Глава ОВА зауважив, що ворог буквально "насипав" по місту вночі. Загалом прилетіло 19 ракет. Мовиться як про снаряди, випущені з "Торнадо-С", так і ракети.

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"Усього 24 лунки у нас зараз по місту. Але Святий Миколай і ЗСУ нас бережуть від негідників", – додав Кім.

У ворога люто палає

Глава Миколаївської ОВА підкреслив, що зараз ворог дуже сильно біситься. А все тому, що наші військові чітко виконують поставлені перед ними завдання. Вони не лише знищують склади з боєкомплектом, а й командні пункти. Ясна річ, що разом із ними горять і самі загарбники, зокрема генерали.

У нас узагалі в Миколаєві – лідери зі знищення усіх тих генералів. Щойно приїдуть, щойно призначать когось нового – кінець. І разом із заступниками – до побачення, на "концерт Кобзона,

– підкреслив Кім.

І саме тому, на його думку, місто постійно потрапляє під агресивні обстріли з боку росії. Внаслідок сьогоднішньої (12 липня – 24 канал) атаки зруйновані школа та лікарні. Але, на щастя, минулось без загиблих. І це, підкреслює Кім, – головне.

Разом з тим, додає Кім, слід розуміти, що окупанти зараз відчувають неабиякий занепад морального духу. І з кожним днем ці настрої лише погіршуються, адже ЗСУ продовжують виконувати свою роботу. Хоч, зауважує глава ОВА, це наші хлопці та дівчата ще не починали демонструвати, на що вони здатні.

Атака сталась після повітряної тривоги

Нагадаємо, що о 04:05 пролунали сирени у Миколаївській області. А вже через буквально кілька хвилин місцеві мешканці повідомили про те, що вони чули вибухи.

Невдовзі офіційною інформацією поділився мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він підтвердив, що у місті були "прильоти".

Зранку глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що ворог бив по місту з "Торнадо-С". Тоді він зауважив, що кількість постраждалих зросла до 12 людей. На щастя, минулось без жертв.

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