Ракетні удари по Одесі: дві влучили у житловий район і постраждала молода дівчина

Російські війська вдень 8 травня запустили по Одесі та області кілька ракет. Частина з них все ж долетіла до цілі, якою, зокрема, був житловий район. Внаслідок удару постраждала молода дівчина.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". Згодом також ці атаки прокоментував голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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Скільки ракет збила протиповітряна оборона

Який стан потерпілої, наразі невідомо. Марченко сказав, що загалом захисникам міста впродовж дня вдалося збити одразу 4 ракети. Також збиття підтвердили й в оперативному командуванні.

Три ракети, випущені з літаків з боку Чорного моря були спрямовані на Одесу. Дві влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку,

– зазначили в ОК "Південь".

Після цього влучання виникла пожежа на площі 15 квадратних метрів. Рятувальники одразу ж почали розбирати завали на площі 300 квадратних метрів.

Наслідки влучання російських ракет в Одесі / Фото Суспільного

Також зруйнували підстанцію

У Болградському районі Одещини ворог зруйнував підстанцію. Як наслідок, одразу в шести населених пунктах зникло світла. Пошкоджено в регіоні й інші цивільні об'єкти та інфраструктуру. Наразі невідомо, коли зможуть відновити електропостачання у всіх містах.

Слід зауважити, що в місті 8 травня два рази лунали вибухи:

О 12:50 пролунав один вибух. Також аналогічні повідомлення тоді публікували й жителі Миколаєва.

О 16:10 вже була серія вибухів саме в Одесі. Їх чули в різних кінцях міста, а також користувачі мережі публікували відео ракет у небі.

Минулого дня регіон теж обстрілювати

7 травня ворог теж невпинно запускав ракети по території Одещини. Дві з них тоді влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей. У будівлі нікого не було, тому люди не постраждали. Загалом внаслідок ударів у цей день були пошкоджені 252 квартири. Переважно там були повністю вибиті ударною хвилею віконні рами.

Проте в оперативному командуванні "Південь" зазначили, що були тоді й інші цілі. Зокрема, вони атакували злітну смугу Одеського аеропорту. Там залишилася дуже велика воронка.

Наслідки удару по злітній смузі 7 травня / Фото ОК "Південь"

Попередній удар по злітній смузі цього летовища був 30 квітня. Тоді обстріл здійснили з території окупованого Криму ракетними комплексами "Бастіон".

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