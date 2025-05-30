Результати можуть бути лише восени: чому переговори зараз – не більше ніж гра

2 червня у Стамбулі відбудуться чергові російсько-українські переговори про мир. Сторони навіть мають обмінятися своїм баченням завершення війни. Україна направила пропозиції. Російська делегація, найімовірніше, свої "пропозиції щодо завершення СВО" привезе вже до Туреччини.

Угоди наразі не буде

Теоретично, сторони могли б вийти на якусь угоду. І, знову, теоретично, інші держави це вітали б. Насправді ситуація дещо інша. Про це заявив Ігор Тишкевич, інформує 24 Канал.

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Для США та Китаю завершення війни вигідне. Але без поразки будь-якої зі сторін. При цьому Дональд Трамп хотів, щоб хоча б "замороження" пройшло під "американським керівництвом". Не вийшло. Отже, доля мирних угод стане похідною (або наслідком) американо-китайського саміту влітку 2025 року.

Для Європейського Союзу прийняти умови Владіміра Путіна (а це означає капітуляцію України) означає повторити помилку із віддачею Судетів Гітлеру у 1938 році. Тоді теж говорили про "споконвічно наших землях", про "утиск російсько… ой, німецькомовних". Пішли на зустріч – отримали війну. Паралелі дуже очевидні, щоб їх не помічати.

Що важливо для сторін

Для Росії важливо домогтися угод із США (зокрема щодо торгівлі вуглеводнями), а також провести літню наступальну кампанію. Путін розраховує, що можливий успіх російської армії та перелом на фронті посилить його позиції у переговорах.

важливо домогтися угод із США (зокрема щодо торгівлі вуглеводнями), а також провести літню наступальну кампанію. Путін розраховує, що можливий успіх російської армії та перелом на фронті посилить його позиції у переговорах. Для України, яка розвиває трек співпраці з європейськими партнерами та може вийти на нову логіку військової співпраці зі США, капітулювати зараз – безглуздо. Проте обвалити російську спробу наступати – можна. Це посилить українські позиції на переговорах. Особливо, якщо завдати контрудару наприкінці літа, коли російська армія "зітре" частину свого потенціалу.

Таким чином, всі нитки логіки сходяться на одному періоді – кінець вересня – листопад. Саме тоді може виникнути прогрес у переговорах.

А поки що переговори будуть відбуватися. Як гра "хто перший моргне". Точніше, хто заявить про вихід із процесу. Жодна зі сторін робити цього не має планує.