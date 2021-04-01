15 підсудних на чолі з кримінальним авторитетом: стрілянина в Броварах дійшла до суду

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Прокуратура Київщини 1 квітня скерувала до суду справу про стрілянину в Броварах. Цей інцидент трапився 29 травня під час спроб перерозподілу міжміських маршрутів автобусів. Суд розгляне обвинувачення проти 15 людей.

Джерело:

Генерального прокуратура України

Серед підсудних буде кримінальний авторитет, до якого звернулися перевізники. Вони за гроші попросили бандита допомогти їм усунути конкурентів. Мовиться про здійснення перевезень за маршрутом Бровари – станція метро "Лісова" в Києві.

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Що ще з'ясувало слідство

Вищевказаний кримінальний авторитет має не одну судимість за скоєння жорстоких насильницьких злочинів. З огляду на це та авторитет у кримінальному світі він організував банду.

Власне члени цього угруповання й вчинили стрілянину у житловому кварталі Броварів. Протистояли їм нелегальні перевізники з Вінничини.

За що цих людей будуть судити

Всіх 15 осіб судитимуть за 3 статтями кримінального кодексу. Їх звинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю.

Розслідування проводили слідчі Броварського відділу поліції.

Стрілянина в Броварах: інші подробиці

  • Це був фінал конфлікту, який тривав кілька днів.
  • У перестрілці загалом брали участь приблизно 100 людей.
  • Згодом виявилось, що серед них були працівники охоронних фірм.
  • Щонайменше 3 людини в той день отримали вогнепальні поранення.
  • Поліції вдалося затримати 67 зловмисників.
  • У них провели обшуки з вилученням зброї – травматичну та мисливську.
  • 3 липня 202 року частина з цих людей вперше постала перед судом, де їм обирали запобіжний захід
Увага! Детальніше про стрілянину в Броварах читайте за посиланням.