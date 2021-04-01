15 підсудних на чолі з кримінальним авторитетом: стрілянина в Броварах дійшла до суду

Прокуратура Київщини 1 квітня скерувала до суду справу про стрілянину в Броварах. Цей інцидент трапився 29 травня під час спроб перерозподілу міжміських маршрутів автобусів. Суд розгляне обвинувачення проти 15 людей.
Джерело:Генерального прокуратура України
Серед підсудних буде кримінальний авторитет, до якого звернулися перевізники. Вони за гроші попросили бандита допомогти їм усунути конкурентів. Мовиться про здійснення перевезень за маршрутом Бровари – станція метро "Лісова" в Києві.
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Що ще з'ясувало слідство
Вищевказаний кримінальний авторитет має не одну судимість за скоєння жорстоких насильницьких злочинів. З огляду на це та авторитет у кримінальному світі він організував банду.
Власне члени цього угруповання й вчинили стрілянину у житловому кварталі Броварів. Протистояли їм нелегальні перевізники з Вінничини.
За що цих людей будуть судити
Всіх 15 осіб судитимуть за 3 статтями кримінального кодексу. Їх звинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю.
Розслідування проводили слідчі Броварського відділу поліції.
Стрілянина в Броварах: інші подробиці
- Це був фінал конфлікту, який тривав кілька днів.
- У перестрілці загалом брали участь приблизно 100 людей.
- Згодом виявилось, що серед них були працівники охоронних фірм.
- Щонайменше 3 людини в той день отримали вогнепальні поранення.
- Поліції вдалося затримати 67 зловмисників.
- У них провели обшуки з вилученням зброї – травматичну та мисливську.
- 3 липня 202 року частина з цих людей вперше постала перед судом, де їм обирали запобіжний захід