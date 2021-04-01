15 підсудних на чолі з кримінальним авторитетом: стрілянина в Броварах дійшла до суду

Прокуратура Київщини 1 квітня скерувала до суду справу про стрілянину в Броварах. Цей інцидент трапився 29 травня під час спроб перерозподілу міжміських маршрутів автобусів. Суд розгляне обвинувачення проти 15 людей.

Серед підсудних буде кримінальний авторитет, до якого звернулися перевізники. Вони за гроші попросили бандита допомогти їм усунути конкурентів. Мовиться про здійснення перевезень за маршрутом Бровари – станція метро "Лісова" в Києві.

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Що ще з'ясувало слідство

Вищевказаний кримінальний авторитет має не одну судимість за скоєння жорстоких насильницьких злочинів. З огляду на це та авторитет у кримінальному світі він організував банду.

Власне члени цього угруповання й вчинили стрілянину у житловому кварталі Броварів. Протистояли їм нелегальні перевізники з Вінничини.

За що цих людей будуть судити

Всіх 15 осіб судитимуть за 3 статтями кримінального кодексу. Їх звинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю.

Розслідування проводили слідчі Броварського відділу поліції.

Стрілянина в Броварах: інші подробиці

Це був фінал конфлікту, який тривав кілька днів.

У перестрілці загалом брали участь приблизно 100 людей.

Згодом виявилось, що серед них були працівники охоронних фірм.

Щонайменше 3 людини в той день отримали вогнепальні поранення.

Поліції вдалося затримати 67 зловмисників.

У них провели обшуки з вилученням зброї – травматичну та мисливську.

3 липня 202 року частина з цих людей вперше постала перед судом, де їм обирали запобіжний захід