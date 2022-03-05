По Сумах із самого ранку гатила авіація, зруйновані будинки та інфраструктура

Російські окупанти продовжують атакувати цивільну інфраструктуру міста Суми. Там обстріли та авіаудари не вщухають із самого ранку.

На околицях міста Суми від самого ранку вибухають ворожі снаряди. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Авіація загарбників нанесла точнові удари по місту, унаслідок чого зруйновані об'єкти інфраструктури. Однак масштаби завданих збитків зараз оцінити поки не можуть – у місті триває артилерійський обстріл.

Крім того, через атаки загарбників місто Лебедин Сумського району вже другу добу без електропостачання.

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