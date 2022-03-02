По всіх російських каналах транслювали свідчення полонених росіян

Хакери знову зламали російські телеканали. Тепер на них транслювати свідчення полонених росіян, яких відправили воювати в Україну.

За словами очевидиці, на всіх каналах показували одне і теж відео – свідчення росіян, яких взяли у полон українські військові.

До теми "Там ж*па, повний п**дьож по телевізору": росіяни починають прозрівати

Зазначимо, що росіяни часто самі здаються в полон.

По всім каналах транслювали свідчення полонених росіян



У Держспецзв'язку оприлюднили нові дані щодо кількості загиблих окупантів та втраченої техніки ворога. Станом на ранок 2 березня Росія втратила вже майже 6 тисяч свої військових.