По всій країні була тривога: у небо злітав МіГ-31К

Ввечері 29 травня по всій країні оголосили повітряну тривогу. Причиною був злет російського винищувача МіГ-31К.

Ці літаки є потенційними носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя, а також полегшить роботу Повітряним Силам.

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Повітряна тривога

По всій країні о 17:34 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили зафіксували зліт потенційного носія "Кинджалів".

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область Росії),

– повідомили оборонці неба.

Вже о 18:02 Повітряні Сили написали про відбої по всіх регіонах, окрім Харківської області.

Зазначимо, що росіяни часто підіймають у небо МіГ-31К і не кожен такий виліт бойовий. Подекуди росіяни підіймають ці літаки для тренувальних польотів. Проте тривоги оголошують по всій країні, адже передбачити, під час якого вильоту росіяни таки запустять "Кинджали", – неможливо. Ця ракета може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Детально про аеробалістичну ракету "Кинджал" / інфографіка 24 Каналу

У Харкові чули вибухи

Оперативно про повітряну тривогу, ракетні й дронові атаки, а також вибухи читайте у телеграмі 24 Каналу.

Удень 29 травня в Харкові пролунала серія вибухів. Уже за кілька хвилин Повітряні сили та моніторингові канали повідомили про швидкісну ціль на Сумщині, яка рухалася в напрямку Харківської області.

Однак згодом стало відомо, що ракета припинила своє існування в межах Сумщини.