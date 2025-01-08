По всій Україні лунала повітряна тривога: було зафіксовано зліт МІГ-31К

По всій Україні вранці 8 січня оголошували повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт ворожого МІГ-31К.

У випадку оголошення повітряної тривоги, перебувайте в укриттях до відбоїв! Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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В Україні оголошували повітряну тривогу

11:05, 08 січня Відбій ракетної небезпеки через зліт МіГ-31К. 10:45, 08 січня Де оголошено повітряну тривогу 10:35, 08 січня Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!

– Повітряні сили.

Характеристики російського МіГ-31К

МіГ-31 – перший радянський винищувач 4 покоління, який був спочатку призначений для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей.

Характеристики цього російського винищувача наступні:

швидкість до 3 400 кілометрів на годину,

стеля 20 кілометрів,

радіус дії 720 кілометрів,

вага 46,75 тонни.

Наразі Росія використовує МіГ-31К для запуску ракет Х-47 "Кинджал".

Після злету винищувача повітряну тривогу оголошують для всіх регіонів України, адже ці ракети мають дальність до 2 000 кілометрів.

Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Росія неодноразово атакувала Україну "Кинджалами"

Для Росії "Кинджали" – не надто масовий зразок озброєння. Вони були прийняті на озброєння лише у 2018 році. Але це не заважає їй все частіше запускати ці ракети.

Лише за 2 останні місяці 2024 року російська армія атакувала українські міста "Кинджалами" 4 рази:

20 грудня росіяни обстріляли Київ, ймовірно, ракетами різних типів, серед яких могли бути 2 аеробалістичні ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал".

13 грудня окупанти завдали масованого удару по українській енергетиці із застосуванням 4 таких аеробалістичних ракет. Атакували вони Львівську та Івано-Франківську області.

21 листопада Росія запустила 1 ракету типу "Кинджал". Моніторингові телеграм-каналів повідомляли, що вона летіла на Дніпро.

17 листопада під час масованої атаки росіяни запустили 8 ракет "Кинджал" по Кременчуку та Києву.

Зверніть увагу! МіГ-31К здатний нести 1 "Кинджал" і вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Також носіями цих ракет можуть бути стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які здатні нести 4 ракети. З цих літаків російська армія може атакувати "Кинджалами" цілі на відстані 3 тисячі кілометрів.