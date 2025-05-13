По всій Україні лунала тривога: яка причина

Увечері 13 травня в Україні оголосили повітряну тривогу. О 20:08 ПС дали відбій. 24 Канал розкаже, в чому справа.

До слова, до оголошення масштабної тривоги в Україні в Одесі пролунали вибухи. Мовилося про балістичну небезпеку.

До теми Що відомо про винищувач МіГ-31К, який Росія підняла в повітря

Яка причина тривоги в Україні 13 травня

Відповідно до даних Повітряних сил і моніторингових каналів, Росія підняла МіГ.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– написали в ПС о 19:36.

Моніторингові канали написали, що МіГів два. Спершу мовилося, що літаки піднялися з Саваслейки, та їхній виліт не схожий на бойовий. Спільноти пояснили: якщо характеристики вильоту стануть подібні до бойових, тоді оголосять тривогу.

Так і сталося: сирени пролунали по всій Україні. А згодом стало відомо, що злетів третій МіГ – з аеродрому "Ахутбінськ/Приволзький" в Астраханській області.

Про тривоги, вибухи й обстріли читайте в телеграмі 24 Каналу.

Досить швидко моніторингові спільноти поінформували, що всі три літаки беруть курс від кордону України. Тож, можливо, це тренування.

Та не слід забувати, що МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". Вони долітають до різних українських міст усього за кілька хвилин. Тож варто бути насторожі.

Карта тривог в Україні

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