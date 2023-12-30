По всій Україні оголошена повітряна тривога: у небо злетів російський МіГ-31К

По всій Україні 30 грудня лунали сигнали повітряної тривоги. Зрештою стало відомо, що це сталося через зліт у небо російського літака МіГ-31К.

Саме це російське повітряне судно є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя й убезпечити роботу нашим захисникам неба.

До теми У Черкасах і Сумах чули вибухи: у більшості областей України лунала повітряна тривога

Що відомо про повітряну тривогу

Сигнали повітряної тривоги пролунали по всіх областях України приблизно о 10 годині 30 хвилин. У Повітряних силах пояснили, що причиною тривоги є зліт російського літака МіГ-31К.

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ),

– наголосили у Повітряних силах.

Там закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Варто зазначити, що цей літак є небезпечним, оскільки він потенційно може нести гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українську протиповітряну оборону. Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

У телеграм-каналі Monitor пояснили, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Зрештою експерти зазначили, що Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти перебувають на відстані декількох областей Росії від державного кордону України.

У КМДА пояснили, чому не скасують зупинку транспорту під час тривоги

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що Рада оборони Києва не буде скасовувати своє рішення про зупинку транспорту під час повітряних тривог. Зокрема, це стосується і тривог під час злету літака МіГ-31К, під час якого лунають тривоги по всій країні.

Він наголосив, що це пов'язано із небажанням брати на себе відповідальність за можливу шкоду життю і здоров'ю пасажирів. Тому транспорт і надалі зупинятиметься під час тривог.

Поворозник також закликав патрульну поліцію контролювати дотримання рішення Ради оборони маршрутками. Водночас він додав, що у міської влади немає важелів впливу на приватних перевізників.