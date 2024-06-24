По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була ракетна небезпека

24 червня 2024, 20:16
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У всіх областях Україні ввечері 24 червня лунали сигнали повітряної тривоги. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку.

Загарбники не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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20:53, 24 червня

По Україні звучать відбої повітряної тривоги.

Відбій загрози,
– написали в Повітряних силах.

20:14, 24 червня

У всіх областях України звучать сирени повітряної тривоги.


В Україні лунає повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу

20:14, 24 червня

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),
– йдеться в повідомленні.

Автор: Ірина Марціяш