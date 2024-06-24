По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була ракетна небезпека
У всіх областях Україні ввечері 24 червня лунали сигнали повітряної тривоги. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку.
Загарбники не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
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По Україні звучать відбої повітряної тривоги. Відбій загрози, У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),
– написали в Повітряних силах.
– йдеться в повідомленні.
По Україні звучать відбої повітряної тривоги.
Відбій загрози,
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України.
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),