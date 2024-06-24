По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була ракетна небезпека

У всіх областях Україні ввечері 24 червня лунали сигнали повітряної тривоги. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку.

Загарбники не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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