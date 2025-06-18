По всій Україні оголошували повітряну тривогу: окупанти піднімали МіГ-31К
- По всій Україні вдень 18 червня лунав сигнал повітряної тривоги.
- Причиною цього став зліт МіГ-31К.
Росія знову підняла в небо винищувач МіГ-31К. Через це повітряну тривогу оголошували у всіх областях України.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Повітряна тривога в Україні
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Вдень у середу, 18 червня, по областях почали лунали сигнали повітряної тривоги. Так, повітряну тривогу оголосили по всій країні.
Вона повʼязана із ракетною небезпекою. Про ворожу загрозу для України в Повітряних силах повідомили об 11:43.
Там поінформували про зліт ворожого МіГ-31К. Зокрема, його зліт зафіксували з російського аеродрому Саваслейка.
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Росії),
– вказують в ПС.
Військові об 11:53 повідомили про те, що на Чернігівщині – ворожий розвідувальний БпЛА.
"Залучено засоби щодо його збиття", – зазначили вони.
О 12:03 по областях почали оголошувати відбої повітряної тривоги.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців перебувати в укриттях цивільного захисту.
О 12:03 по областях почали оголошувати відбої повітряної тривоги.