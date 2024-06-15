У Києві та низці областей зберігається небезпека ракетного удару

По всій Україні вночі 15 червня лунають сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо російського МіГ-31К.

Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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