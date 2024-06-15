У Києві та низці областей зберігається небезпека ракетного удару
По всій Україні вночі 15 червня лунають сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо російського МіГ-31К.
Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
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Монітори пишуть, що могли бути пуски ракет типу Х-101/55 з Ту-95 з Саратовської області Росії. Офіційних підтверджень поки не було. В моніторинговому каналі зазначили також, що відмічено наявність 2х бортів Ту-95 в районі аеродрому "Енгельс". В Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для всієї України. "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область), – йдеться в повідомленні.
Монітори пишуть, що могли бути пуски ракет типу Х-101/55 з Ту-95 з Саратовської області Росії. Офіційних підтверджень поки не було.
В моніторинговому каналі зазначили також, що відмічено наявність 2х бортів Ту-95 в районі аеродрому "Енгельс".
В Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для всієї України.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область), – йдеться в повідомленні.