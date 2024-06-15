У Києві та низці областей зберігається небезпека ракетного удару

15 червня 2024, 02:52
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По всій Україні вночі 15 червня лунають сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо російського МіГ-31К.

Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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02:29, 15 червня

Монітори пишуть, що могли бути пуски ракет типу Х-101/55 з Ту-95 з Саратовської області Росії. Офіційних підтверджень поки не було.

02:20, 15 червня

В моніторинговому каналі зазначили також, що відмічено наявність 2х бортів Ту-95 в районі аеродрому "Енгельс".

02:19, 15 червня

В Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для всієї України.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область), – йдеться в повідомленні.

02:13, 15 червня

По всій території України оголосили повітряну тривогу.

Автор: Ірина Марціяш