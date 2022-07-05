По всій Україні – повітряна тривога, на Хмельниччині чули вибухи: лишайтесь в укритті

5 липня 2022 , 19:48
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Джерело:

Карта повітряних тривог

Майже у всіх областях України ввечері 5 липня оголосили повітряну тривогу. Людям треба перебувати в укритті.

Тривогу оголосили близько 19:18. Немає сирен лише на Миколаївщині та Херсонщині.

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У телеграм-каналах пишуть, нібито у Хмельницькій області чути звуки вибухів. Проте офіційного підтвердження інформації ще немає.

Де оголосили тривогу

  • Вінницька область,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Івано-Франківська,
  • Київська та Київ,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська.

Зауважимо, що в Херсонській області не оголошують тривогу, оскільки регіон – тимчасово окупований. На Луганщині відбою не було з 4 квітня.

Як діяти під час тривоги

Коли оголошують повітряну тривогу, людям потрібно швидко спуститись в укриття. Там слід залишатись, поки не буде сигналу про відбій. Про нього скажуть на офіційних ресурсах.

Якщо можливості знайти укриття немає, варто хоча б дотримуватись правила двох стін. Це означає, що від місця ймовірного удару вас має відділяти 2 стіни: одна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків. 

Зверніть увагу! В жодному разі не публікуйте в мережі фото та відео вибухів. Цим ви тільки допоможете ворогу скорегувати вогонь.

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Автор: Ольга Музика